Robert Downey Jr: la splendida dedica di Iron Man a tutte le mamme del mondo

Sarà anche Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, o meglio (tristemente) è stato Iron nel MCU, dati gli eventi di Avengers: Endgame, ma nell'anima e nel cuore Robert Downey Jr. è fatto di burro, come poi si evince dal suo ritorno sulle pagine social ufficiali nelle ultime ore, in tempo per la Festa della Mamma.

Prima dell'arrivo del ruolo di Tony Stark e della sua rinascita nel mondo di Hollywood, vissuta anche come rivincita e rivalsa personale, ad aiutare più di tutto e soprattutto l'interprete a riprendersi da un passato difficile fatto di dipendenze e arresti è stata l'attuale moglie Susan Levin, anche produttrice cinematografica.



I due si sposano nel 2005 e stanno insieme e collaborano da allora, anche alla crescita dei loro due figli, Exton Elias Downey e Avri Roel Downey. Nel giorno della Mamma, però, lo stesso Robert Downey Jr. ha voluto ringraziare la donna più importante della sua vita proprio sotto l'ottica materna, lei e tutte le mamme del mondo, scrivendo: "In questa Festa della Mamma, oggi più che mai, onoriamo le donne che crescono i bambini che ereditano la Terra".



Vi ricordiamo che rivedremo Robert Downey Jr. al cinema in All-Star Weekend, esordio alla sceneggiatura e regia di Jamie Foxx, che vestirà anche i panni da protagonista insieme all'amico e collega.



