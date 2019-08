Robert Downey Jr. sorprende i suoi piccoli fan ai Teen Choice Awards

Robert Downey Jr. è stato uno dei protagonisti del trionfo di Avengers: Endgame a questi Teen Choice Awards 2019: l'attore di Iron Man ha vinto il premio Choice Action Movie Actor per la sua interpretazione nel film sulla battaglia contro Thanos, e subito dopo la premiazione ha voluto festeggiare con dei fan accanitissimi.

L'attore ha infatti voluto condividere la sua gioia con alcuni ragazzini vestiti da Iron Man che erano lì proprio per fare il tifo per lui e che sono stati abbondantemente ripagati per il sostegno. Downey Jr. si è quindi presentato a loro concedendosi per alcune sessioni di foto e per una breve chiacchierata, mettendo anche in difficoltà qualche ragazzino così emozionato da non riuscire neanche a pronunciare il suo nome senza rischiare di scoppiare a piangere!

Che dire, la mancanza di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe si sentirà anche nella perdita di questi piccoli gesti, una simbiosi totale come quella tra Robert Downey Jr. e Tony Stark sarà davvero difficile da ricreare. Marvel, intanto, si gode la sua sfilza di vittorie a questi Teen Choice Awards, tra Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. Nel caso vogliate consultarla, qui trovate la lista dei candidati e dei vincitori al completo.

Quello di Tony Stark è stato un addio a dir poco doloroso e non dev'essere stato facile comunicarlo a Robert Downey Jr.: pochi giorni fa Kevin Feige ha parlato di quel momento e della reazione dell'attore alla prospettiva del sacrificio del suo personaggio.