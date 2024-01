Robert Downey Jr.:'Sono contento di non aver vinto l'Oscar per Chaplin'

Intervistato da The View, la star di Oppenheimer Robert Downey Jr. ha rivangato il periodo nel quale ricevette la sua prima nomination all'Oscar nel 1993, per la performance nel ruolo di Charlie Chaplin in Charlot, diretto da Richard Attenborough. Downey Jr. ha confessato di essere sollevato per non aver vinto il premio all'epoca.

"Ero giovane e pazzo" ha spiegato l'attore "Se avessi vinto avrei dato l'impressione di essere sulla strada giusta". In realtà, per diversi anni Robert Downey Jr. non sarebbe stato sulla strada giusta, vittima di un tormentato periodo costellato da dipendenze, arresti e licenziamenti.



"Trent'anni di dipendenza, degrado e disperazione" ha confessato l'attore. Sul nostro sito potete scoprire i migliori ruoli di Robert Downey Jr. prima di Tony Stark, personaggio che gli ha regalato la fama in tutto il mondo.

L'attore pochi giorni fa ha ricevuto la sua terza candidatura in carriera dopo quelle per Charlot e Tropic Thunder nel 2009; in entrambi uscì sconfitto perché nel 1993 venne battuto da Al Pacino per Scent of a Woman - Profumo di donna, e nel 2009 da Heath Ledger, vincitore postumo della statuetta al miglior attore non protagonista per il ruolo del Joker ne Il cavaliere oscuro.



La terza nomination, Downey Jr. l'ha ottenuta per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan, racconto della storia di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), a capo del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Oppenheimer, in attesa di scoprire quali e quanti Oscar si porterà a casa il lungometraggio del regista di Tenet e Memento.