Robert Downey Jr. sfoggia dei capelli blu alla partita di baseball del figlio!

Robert Downey Jr. si sta divertendo come un matto nella sua vita post-Marvel. Domenica, l'ex pilastro del MCU ha debuttato sui suoi profili social media con un nuovo taglio di capelli quasi a caschetto e tinto di blu. Nei post sui social network, Downey Jr. compare insieme alla moglie Susan mentre tifava per la squadra di baseball del figlio.

"Le congratulazioni sono d'obbligo per i campioni della Malibu Little League 2022 AAA", ha scritto Downey nel post condiviso in rete insieme a un video della squadra che festeggia. "Un grande ringraziamento a Coach Alfano, Coach Sullivan e Coach Mark. I Dodgers hanno vinto la sfida!!!".

Prossimamente, vedremo Downey Jr in Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy nella parte principale e un cast stellare a dir poco che include anche nomi di prima fascia di Hollywood come Matt Damon, Emily Blunt, Gary Oldman, Casey Affleck, Kenneth Branagh, Florence Pugh e tantissimi altri.

Per l'attore è anche il primo ruolo importante dai tempi di Dolittle, che all'epoca in cui uscì nelle sale si rivelò un grosso flop al box-office (si trattava del primo ruolo dopo l'addio ai Marvel Studios).

Oppenheimer sarà il primo film del regista britannico a far parte dell'accordo con Universal Studios, dopo la rottura di Nolan con Warner Bros, major con la quale collaborava da oltre vent'anni. Negli ultimi giorni ormai il cast di Oppenheimer ha raggiunto dimensioni bibliche.

Inoltre, il film sarà girato in una combinazione di pellicola 65mm e IMAX 65mm, e che per la prima volta conterrà delle porzioni in formato IMAX in bianco e nero. Si tratterà della prima esperienza di Nolan con questo particolare tipo di formato tecnico e di un ritorno al bianco e nero dai tempi di Memento (anche lì il film conteneva sezioni in bianco e nero, le parti riguardanti i flashback del protagonista).