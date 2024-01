Per Robert Downey Jr. il set di Oppenheimer è stato 'una sveglia' dopo l'MCU

Com'è stata l'esperienza sul set di Oppenheimer per Robert Downey Jr.? L'attore, nominato agli Oscar come attore non protagonista per il suo ruolo nel film di Christopher Nolan, si racconta The View, ricordando anche la sua lunga esperienza nel Marvel Cinematic Universe.

"Uscire dal mondo Marvel, che adoro ed è sempre nel mio cuore, e non avere sedie sul set, nessun servizio di catering e poche pause bagno è stato un meraviglioso e brusco risveglio" ha dichiarato Downey Jr., per poi proseguire parlando della reazione del cast alle nomination degli Oscar. "Non riuscivo a credere che fosse la prima candidatura agli Oscar per Emily Blunt. Ed è così incredibile - penso che lei stesse portando i figli a scuola e credo che Krasinski fosse al telefono e l'abbiamo allontana da qualche altro genitore per darle la notizia. È una cosa davvero importante! Siamo diventati molto amici durante le riprese" ha aggiunto l'attore. Downey Jr. aveva già parlato della gestione del set di Oppenheimer, in particolare della precisione quasi maniacale con cui Nolan organizzava persino le pause bagno.

Oppenheimer è il film che ha ricevuto più nomination agli Oscar 2024: tra Miglior Film, Miglior Regia, Miglior attore protagonista e Miglior attore non protagonista più altre categorie, il film sul Progetto Manhattan si è guadagnato ben 13 candidature, una cifra rara per gli standard dell'Academy. Il quasi-record del film di Nolan è seguito da Povere creature! di Yorgos Lanthimos con 11 candidature e Killers of the flower moon di Martin Scorsese con 10 nomination. Qui potete scoprire tutti gli altri film candidati per gli Academy Awards.