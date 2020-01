Robert Downey Jr. spiega perché ha scelto Dolittle dopo Avengers: Endgame

"Penso sempre 'Perché questo film, perché ora, perché interessarsi?' E poi, onestamente, mi sono affacciato alla finestra e ho visto questi alpaca che mi guardavano insieme alle nostre capre, le nostre mucche, e i nostri maialini... sembrava un po' una coincidenza. E poi a noi non piace stare troppo tempo senza un progetto estremamente difficile da fare insieme, che sia un film o un bambino".

L'attore ha partecipato ad un'intervista di Extra insieme alla moglie Susan Downey, accreditata come produttrice del film Universal, dove ha parlato anche della sua vita familiare:

Dopo aver chiuso al suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe , Robert Downey Jr. ha rivelato perché ha scelto Dolittle come prossimo grande progetto dopo un ruolo impegnativo come quello di Iron Man.

speciale L'armatura al chiodo: il ritorno di Robert Downey Jr. in Dolittle

speciale L'armatura al chiodo: il ritorno di Robert Downey Jr. in Dolittle

Altri contenuti per The Voyage of Doctor Dolittle