Robert Downey Jr. segue i provini degli animali nel nuovo promo di Dolittle

Universal Pictures ha diffuso in rete un nuovo e spasso promo di Dolittle, il film che vedrà Robert Downey Jr. nel ruolo reso iconico da Eddie Murphy. Che questa nuova versione sarà molto diversa da quella precedente, però, lo si intuisce anche da questo filmato grazie alla CGI utilizzata per creare gli animali.

Nel video, che come sempre potete visionare in alto, vediamo infatti Downey Jr. alle prese con i provini degli animali che parteciperanno al film: da un'oca (stranamente) tutt'altro che chiacchierona, passando per uno scoiattolo di nome "Scarface" e arrivando infine alla famelica tigre intravista nel trailer di Dolittle.

Nello stellare cast vocale del film troveremo Tom Holland, Rami Malek, Emma Thompson, Ralph Fiennes, Octavia Spencer, Selena Gomez e John Cena. Antonio Banderas e Michael Sheen affiancheranno invece l'ex interprete di Iron Man con dei ruoli live-action.

In questo nuovo adattamento cinematografico del personaggio letterario creato da Hugh Lofting, diretto per il grande schermo da Stephen Gaghan, Dolittle è l'unico in grado di parlare con gli animali, capirli e aiutarli, e per questo si imbarcherà in una missione che lo porterà a girare mezzo mondo in compagnia di alcuni fedelissimi amici, ovvero un Cane, un Orso Polare, un Gorilla, un Pappagallo, uno Struzzo e un'Oca.

