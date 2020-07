Robert Downey Jr. scherza sulla candela odore vagina di Gwyneth Paltrow: il video

Anche se il loro percorso all'interno del Marvel Cinematic Universe nei rispettivi panni di Tony Stark e Pepper Potts si è concluso con Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. e Gwyneth Platrow restano buoni amici nel mondo reale, tanto da arrivare a chiamarsi per un Voting Video via Instagram, pubblicandolo in una storia.

Paltrow nel video si riferisce a Downey Jr. "come al suo migliore amico", e durante questa chiacchierata voluta dall'attrice all'interno della campagna #RegisterAFriendDay, rivolta a incoraggiare quante più persone possibili a votare alla prossime Presidenziali Americane di Novembre, l'amatissimo interprete di Iron Man ha anche avuto modo di scherzare e ironizzare sulle curiose candela odore "vagina di Gwyneth Paltrow" lanciate (e subito andate sold out) dall'attrice lo scorso gennaio, prima che scoppiasse il finimondo con la Pandemia.



La risposta della Paltrow è comunque fantastica, dato che alla battuta del collega e amico sulle candele lei ha controbattuto tra qualche sorriso dicendo: "Sto creando proprio adesso un nuovo profumo speciale per te". Lo scopo del video è comunque fare in modo che un amico non lasci che un altro suo amico o gruppo di amici eviti di andare a votare tra 100 giorni, quando si terranno le Elezioni Presidenziali Americane.



Per quanto riguarda le Candela Odore Vagina della Paltrow, questa era la descrizione del prodotto:



"Questa candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una fragranza, e lei sbottò: 'Uhh..questo odora di vagina'. E da lì la cosa si è evoluta in un profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato. Si è rivelato perfetto come candela — su In Goop Health è andato esaurito in poche ore. È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta che ci ricordano fantasia, seduzione e un calore sofisticato".