Robert Downey Jr si scatena sulle note di Van Halen per celebrare l'anno nuovo: il video

Dopo aver fatto gli auguri di Natale a modo suo, Robert Downey Jr. ha celebrato l'inizio del nuovo anno postando sui social un video in cui si scatena sulle note di "Jump", il celebre brano di Van Halen.

"Chi altro è pronto a tuffarsi nel 2021?" ha scritto la star di Iron Man nella descrizione del video, dove lo vediamo ballare in una pozzanghera vestito di bianco.

Il post dell'attore è inevitabilmente anche un tributo a Eddie Van Halen, una delle tante leggende a cui abbiamo detto addio nel corso del 2020. Il musicista è infatti scomparso lo scorso ottobre dopo anni di lotta contro il cancro alla gola.

Per quanto riguarda il futuro, Downey Jr. prossimamente apparirà nella commedia All-Star Weekend diretta da Jamie Foxx, progetto in arrivo nel corso di quest'anno che al momento si trova in fase di post-produzione. Tra le sue pellicole più attese non possiamo inoltre non citare Sherlock Holmes 3, la cui uscita è fissata al 22 dicembre 2021. In attesa di capire se il film riuscirà a rispettare la tabella di marcia nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, l'attore ha parlato dell'arrivo di un universo condiviso di Sherlock Holmes che potrebbe portare allo sviluppo di alcuni spin-off legati la franchise.