Robert Downey Jr nel ruolo di Occhio di Falco, una fan art lo 'accontenta'

Se non fosse diventato l'indimenticabile Tony Stark / Iron Man che abbiamo visto anche in Avengers: Endgame, nel Marvel Cinematic Universe Robert Downey Jr avrebbe voluto essere Occhio di Falco. Lo ha detto recentemente lo stesso attore, e i fan più creativi sembrano averlo preso in parola, scatenandosi con le fan art.

Durante il tour stampa di Dolittle, Robert Downey Jr aveva risposto a questa curiosità dichiarando: "Non riesco a pensare a un solo ragazzo americano che non si immaginasse come Spider-Man. Tuttavia, ripensandoci ora, poiché sono davvero un grande fan di Jeremy Renner, che lo ha reso così figo, direi che Occhio di Falco sarebbe il mio obiettivo."

Sono nate così molte fan art sul web, come quella postata su Instagram da @mercmonster48 che si può vedere in calce all'articolo, che mostrano l'interprete di Tony Stark nei panni dell'arciere dell'Iowa.

RDJ e Renner hanno condiviso il set di Avengers: Endgame, che alla recente Notte degli Oscar ha conquistato un singolare record pur non portando a casa alcuna statuetta.

Jeremy Renner è pronto a riprendere il suo ruolo nella serie Disney+ Hawkeye, in cui dovrebbe debuttare anche il personaggio di Kate Bishop. Al momento questo è tutto quello che sappiamo su Hawkeye, mentre qualche mese fa l'attore aveva confessato che l'unica ragione per cui riprende il ruolo è il grande affetto dei fan del MCU.

"Con Endgame, penso il finale crei un nuovo inizio per molte altre cose. La Marvel ha molti piani, quindi è stato emozionante. Riassumere 21 film è molto difficile. [...] Sono qui solo per i fan, come lo siamo tutti. Spero di aver accontentato molte persone, e poi penso che ci saranno nuovi inizi."