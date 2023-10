Robert Downey Jr., il ruolo di un messicano lo mise in crisi: la telefonata a Jamie Foxx

Nel corso della sua carriera Robert Downey Jr ha interpretato tantissimi ruoli di alto profilo che non hanno mai avuto la capacità di mettere in dubbio la sua bravura di attore. Pare che solo una volta, l'interprete sia andato nel panico dopo aver ricevuto un ruolo molto particolare.

In Tropic Thunder, Downey ha vestito i panni di un attore australiano che, pur di utilizzare il method acting, è ricorso alla chirurgia per farsi scurire la pelle utilizzando, inoltre, un accento dal sud degli Stati Uniti. Questo è solo un esempio per capire quanto Robert Downey Jr non si faccia spaventare dal rischio e dal brivido. La nuova polemica che è circolata sul suo personaggio in Tropic Thunder ha rimesso nuovamente al centro il tema della black face. Nonostante ciò pare che una sola volta nella sua carriera Downey si sia sentito in difficoltà riguardo un ruolo.

Prima di decidere se accettare o meno, l'attore contattò l'amico e collega Jamie Foxx per avere la sua opinione a riguardo. La sua paura era quella di risultare offensivo nei confronti di qualcuno dopo esser stato contattato per il ruolo di un messicano. A raccontare la telefonata è stato proprio Jamie Foxx durante una intervista. ""Ho chiamato Robert, gli ho detto: 'Ascolta, ho bisogno che tu interpreti un messicano.' Ha detto: 'Amico, ecco l'accordo, certo perché no?'" ha detto. "Ma poi mi ha risposto dicendo: 'Sono nervoso all'idea di interpretare il messicano'. Ho detto: 'Beh hai interpretato il tizio nero e sei stato pazzesco'" ha concluso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Tropic Thunder. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!