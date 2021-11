Robert Downey Jr, romantici auguri a sua moglie Susan: 'Sei il mio tutto'

Robert Downey Jr. ha avuto una vita di eccessi e sembra che solo l'incontro con sua moglie Susan gli abbia permessi di mettere definitivamente la testa a posto. Per tale ragione, la star di Iron Man ha voluto celebrare il compleanno della sua dolce metà, sottolineando quanto sia importante nella sua vita.

Postando una foto in cui l'attore tiene le mani sul capo della sua compagna, l'attore ha scritto: "Sono intento a sistemare l'aureola sul capo della mia compagna inviato dal cielo, la signora D. Sei il mio tutto, e il 6 novembre, è un giorno da onorare, per la tua nascita benedetta.

P.S. Non continuerò mai da solo uno spettacolo streaming iniziato insieme. Questo è il mio voto eterno".

Susan e Robert Downey Jr. si sono conosciuti nel 2003 su set di Gothika. I due si sono sposati nel 2005 con una cerimonia ebraica. Dalla loro unione sono nati due bambini, Exton Elias Downey, nato il 7 febbraio 2012 e Avri Roel Downey, nata il 4 novembre 2014. La coppia, oltre ad un rapporto estremamente saldo, condivide anche una profonda passione per il mondo del cinema e delle serie tv e, per tale ragione ha fondato il Team Downey, la casa di produzione nata nel 2010 che ha curato tra l'altro Sweet Tooth, la serie Netflix basata sull'omonimo fumetto di Jeff Lemire.

Intanto, pare che proprio Robert Downey Jr. sarà in Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy.