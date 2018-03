Robert Downey Jr. rivela il suo momento preferito in Avengers: Infinity War

Con un'ottantina di personaggi pronti ad arrivare sul grande schermo per il 19° film del Marvel Cinematic Universe e la terza apparizione del team degli Avengers, ci sono grandi speranze per ciò che ici mostreranno. Accanto al tanto atteso arrivo di Thanos,metterà in moto gli eventi per il finale della Fase 3.

I vari trailer hanno mostrato che Robert Downey Jr. (Iron Man) ha un ruolo molto importante all'interno della trama, ma l'attore ha rivelato che il suo momento preferito del film riguarda altro.

In un'intervista al Toronto Sun la star ha dichiarato:"Il mio momento preferito nel film l'avete già visto, ed è quando Thor si gira ed esclama 'Chi diavolo siete voi ragazzi?' e la macchina da presa si sposta sui Guardiani della Galassia. Mi ha convinto. Se tutto il film fosse come quella scena allora sarebbe grandioso".

Sarebbe stato fin troppo facile per Robert Downey Jr. scegliere una sequenza con Spider-Man o durante la battaglia di Wakanda. Downey Jr. ha scelto diversamente e in effetti l'arrivo dei Guardiani della Galassia e la loro unione con gli Avengers sarà sicuramente una delle sequenze più incredibili.

Non è chiaro quando ci sarà questa scena all'interno del film ma Thor non sembra essere parte della sequenza in cui Iron Man, Spider-Man e Doctor Strange incontrano i Guardiani.

Oltre a Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man e Chris Evans in quelli di Captain America, Chris Hemsworth ha contribuito a dare slancio alla Fase 1 dell'MCU.

Avengers: Infinity War arriverà nelle sale il 25 aprile. Nel cast principale Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Tom Holland (Spider-Man) e Josh Brolin (Thanos).