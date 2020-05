Robert Downey Jr ha riunito gli Avengers: le sei star Marvel in segreto su Zoom

Quando gli Avengers si riuniscono è davvero un bel problema per il nemico di turno, come abbiamo avuto modo di vedere nell'epica battaglia di Endgame: a quanto pare i sei attori del team originale hanno deciso si incontrarsi di nuovo su Zoom.

"Non dirò perché, ma ho avuto l'occasione di interfacciarmi con gli altri cinque dei sei Avengers originali appena qualche giorno fa. Dopo esserci divertiti durante la chiamata su Zoom, sono stato investito da un'ondata di tutto ciò che è stato e sì, sembra davvero che sia passato un anno. Ma, sai, ci sono voluti anni per arrivare lì. Ci è voluto un anno per girarlo, finirlo e farlo uscire", ha dichiarato il leader del gruppo, Robert Downey Jr., riferendosi anche all'anniversario di Avengers Endgame.

Il fatto che non abbia voluto rivelare il motivo dell'incontro potrebbe indicare che la riunione non sia stata programmata come una semplice celebrazione tra amici. Che ci sia un nuovo progetto all'orizzonte? Dopo tutto i fratelli Russo non hanno escluso il ritorno di Iron Man nei prossimi film, anche se sembra molto presto per riportare su schermo alcuni dei personaggi scomparsi in Endgame. Possiamo anche ipotizzare che i sei si siano ritrovati per organizzare un evento live, questa volta aperto al pubblico, per allietare i fan in quarantena.

In attesa di novità possiamo rivivere le emozioni del pubblico al sacrificio di Iron Man.