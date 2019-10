Robert Downey Jr. risponde a Martin Scorsese: 'Apprezzo la sua opinione'

Le dichiarazioni di Martin Scorsese sui film Marvel Studios sono arrivate ovviamente anche alle orecchie di Robert Downey Jr., che ha risposto con elegante diplomazia durante un'intervista all'Howard Stern Show.

L'attore di Avengers: Endgame, commentando l'argomento che ha tenuto banco per tutta la settimana scorsa, ha detto:

"Ti dirò la verità. Non mi aspettavo che l'Universo Cinematografico Marvel potesse diventare quello che è diventato, e ciò questa Hydra gigantesca e con decine di teste che è oggi. Ho sempre avuto altri interessi e secondo Scorsese, questo non è cinema. Se lo ha detto lui, dovrei controllare. È la sua opinione. Però, insomma, questi film vengono proiettati al cinema. Apprezzo la sua opinione perché penso che valga come qualsiasi altra. Abbiamo bisogno di tutte le diverse prospettive in modo da poter arrivare al centro della questione e poi andare avanti."

A rispondere alle parole di Scorsese sono intervenuti anche Samuel L. Jackson, interprete di Nick Fury, James Gunn, regista di Guardiani della Galassia e Joss Whedon, regista dei primi due film degli Avengers.

Vi ricordiamo che Robert Downey Jr. tornerà nei panni di Tony Stark nel film stand-alone di Black Widow, anche se probabilmente si tratterà di scene scartate da Civil War sulla falsa riga di quanto fatto recentemente con Spider-Man: Far From Home.