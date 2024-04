Robert Downey Jr. risponde a Jimmy Kimmel e alla battuta sulla dipendenza: le sue parole

Nell'intervista rilasciata al magazine Esquire, Robert Downey Jr. è tornato per la prima volta a parlare della battuta di Jimmy Kimmel nel corso della Notte degli Oscar. Rivolgendosi all'attore, Kimmel fece riferimento al suo passato di abuso di sostanze stupefacenti per riferirsi al momento più alto della sua carriera.

Battuta che non piacque affatto ai fan di Downey Jr. e a molti spettatori che hanno commentato sui social, criticando l'ironia di Jimmy Kimmel.

In realtà, pare che Robert Downey Jr. non si sia per nulla offeso per l'accaduto. La star di Oppenheimer, interpellato sull'argomento, ha dichiarato:"L'ho presa con leggerezza. Adoro Jimmy Kimmel. Penso che sia un tesoro nazionale".



Robert Downey Jr. ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan.

In precedenza, era stato candidato altre due volte per Charlot di Richard Attenborough e Tropic Thunder di Ben Stiller, senza aggiudicarsi il premio.



Tra gli anni '90 e i primi anni 2000, Robert Downey Jr. visse un periodo complicato, con diversi arresti a causa dell'abuso di sostanze che gli fecero perdere anche diversi ruoli e subire il licenziamento dalla serie Ally McBeal.



Recuperate sul nostro sito la recensione di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan che ha permesso a Downey Jr. di aggiudicarsi l'ambita statuetta. Nel cast anche Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh e Josh Hartnett.

