Robert Downey Jr. ringrazia Nolan per Oppenheimer, ma il discorso fa polemica

Si spengono i riflettori degli annuali BAFTA Awards portandosi dietro qualche polemica: Robert Downey Jr. trionfa nella categoria ‘attore non protagonista’ per la sua straordinaria interpretazione in Oppenheimer (qui potete trovare la nostra recensione di Oppenheimer), ma il suo discorso fa storcere il naso a molti. Quali sono state le parole di Downey Jr?

Il nostro amato Iron Man si è portato a casa il premio come miglior attore non protagonista omaggiando il pubblico del consueto discorso di ringraziamenti lasciando, però, con l’amaro in bocca molti fan dell’MCU: “Quando avevo 15 anni volevo essere Peter O’Toole. Quando ne avevo 25 lavoravo per Richard Attenborough ed Anthony Hopkins. Quando ne avevo 35, finalmente capii perché Dickie pensava che Tony sarebbe stato un modello migliore per me rispetto a Peter. Quando ne avevo 42, ho fatto due film per Guy Ritchie e ho imparato a realizzare grandi film hollywoodiani con un tocco britannico. Poi ho interpretato un ragazzo di nome Tony nel MCU per circa 12 anni”.

Per di più la riflessione sulla sua carriera si è conclusa con queste parole: “Poi di recente, quel tizio Christopher Nolan mi ha suggerito di tenere un profilo discreto come ultimo disperato tentativo di resuscitare la mia credibilità in calo. Questo premio lo condivido con i miei colleghi! È stato un anno eccezionale”. Molti credono che Robert stia essenzialmente dicendo che la sua lunga interpretazione nei panni di Iron Man abbia danneggiato la sua credibilità come attore, cosa che sembrerebbe aver accennato in altre occasioni, durante la promozione di Oppenheimer.



Se questo fosse vero, sarebbe un gran dispiacere per i fan che hanno amato così tanto la sua interpretazione nei panni di Tony Stark. In ogni caso Robert Downey Jr. sembrerebbe pronto a portare la sua carriera di attore lungo binari molto diversi, facendo così scomparire le speranze di un suo possibile ritorno nel MCU. Ma quali sono gli altri premi in programma per questa stagione cinematografica 2024?

In attesa della notte degli Oscar che avrà luogo il 10 marzo ecco il nostro calendario completo delle premiazioni previste per questo 2024.