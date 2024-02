Robert Downey Jr ringrazia Mel Gibson: è subito polemica per i detrattori

Una stagione dei premi non è una stagione dei premi senza qualche polemica: in attesa dei fuochi d'artificio finali dei prossimi Oscar non possiamo certo lamentare mancanza di materiale in tal senso, con i SAG Awards che hanno visto Robert Downey Jr. travolto dalle critiche dopo il suo discorso di ringraziamento.

La star di Oppenheimer ha vinto il premio come Miglior attore non protagonista durante la cerimonia di premiazione tenutasi un paio di sere fa e, nell'ambito di un lungo discorso di ringraziamento, non ha dimenticato di citare Mel Gibson tra i colleghi verso i quali provare ammirazione e gratitudine: una scelta che ha fatto arrabbiare non poco un bel po' di detrattori dell'attore de Il Patriota e Braveheart.

Gibson, come probabilmente ricorderete, è da tempo al centro di una serie di polemiche relative ad alcune dichiarazioni ritenute omofobe, razziste e antisemite, come in molti non hanno mancato di ricordare prontamente sui social: "Vogliamo davvero nominare ancora Mel Gibson nei discorsi di ringraziamento del 2024?", "Ho come la sensazione che nessun altro candidato come Miglior attore non protagonista avrebbe nominato Mel Gibson", "Robert Downey Jr. che ringrazia Mel Gibson nel suo discorso è decisamente una scelta [modo di dire molto diffuso nella comunità LGBTQ+ per prendersi gioco di chi considera l'omosessualità o l'essere non-binari, appunto, una scelta, ndr]". Il buon Robert vorrà rispondere a questa sollevazione popolare? Staremo a vedere!