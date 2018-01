Robert Downey Jr. ringrazia la crew di Avengers: Infinity War con regali personalizzati

non ha dimenticato di inviare i suoi ringraziamenti alla troupe che ha lavorato instancabilmente ad Avengers: Infinity War e ad Avengers 4 , regalando a ciascuno di loro qualcosa di personalizzato. Volete sapere di cosa si tratta?

La produzione del film Marvel è iniziata a gennaio dello scorso anno e si è conclusa solo alcuni giorni fa. Durante i 12 mesi di riprese, sia gli attori che l’innumerevole personale coinvolto hanno riversato tutti i loro sforzi nella speranza di fare di realizzare qualcosa di grande. E Robert ha regalato loro delle sedie personalizzate, una per ciascuno, ne trovate un esempio qui sotto, nel post social!

Dall'inizio del nuovo anno sono uscite via, via, le notizie che i membri del cast dei 2 film hanno completato le riprese nei vari ruoli previsti dal progetto. Robert Downey Jr.(Iron Man), Chris Evans (Captain America), e Paul Rudd (Ant-Man), sono stati gli ultimi a lasciare il set di Atlanta, festeggiando persino con i fratelli Russo e il resto del team con un'enorme torta Thanos.

Ma, a quanto pare, prima che tutti andassero per la loro strada, l'attore 52enne, che ha dato il via alla MCU nel 2008, non ha dimenticato di ringraziare la crew che ha lavorato duramente per il film. Patrick Istorico, che faceva parte della gruppo, ha postato sul suo account Instagram ufficiale l’immagine dell'elegante dono di Downey Jr. a lui e ai suoi collaboratori: una sedia set personalizzata che ha il loro nome e il titolo della produzione.

Fedele alla personalità stravagante dell'attore, l’oggetto ha un dettaglio divertente, una placca di metallo con un messaggio inciso che recita: “I HEART FELT THANX FROM THE CENTER OF MY ARC REACTOR- un ovvio cenno al suo alter ego supereroe. Mentre il piatto ha il marchio STARK INDUSTRIES, accanto a un'illustrazione di Iron Man, c'era l'insegna di Downey Jr., non quella di Tony Stark.

Non è la prima volta che sentiamo parlare della generosità di Downey Jr. sul set dei film Marvel. Proprio lo scorso fine settimana, durante una riunione ad Ace Comic-Con, Evans ha apertamente parlato del suo co-protagonista, rivelando che si è assicurato che tutti si sentissero accolti e a proprio agio durante il rigoroso processo di ripresa dei film degli Avengers. Prima di questo, i suoi colleghi di Capitan America: Civil War hanno dichiarato di essere stati invitati a pranzo nella sua roulotte durante le riprese. È logico che l'attore interpreti il ​​leader non ufficiale del gruppo, considerato che viene descritto come il padrino del MCU e una delle forze trainanti che ha lanciato il franchise di successo.

Alcuni possono leggere le sedie personalizzate come il regalo di addio di Downey Jr. ai membri dell'equipaggio con cui potrebbe non lavorare mai più, almeno per quanto riguarda un film Marvel. Si dice che Stark sia uno dei tanti personaggi che hanno una maggiore probabilità di morire in Infinity War o nel suo sequel, considerando i commenti di Kevin Feige su alcuni degli attori principali, che incontreranno la fine nel prossimo film corale.

Per quanto possa essere difficile per molti fan, la morte di un grande supereroe è essenziale quando si tratta di progredire nell'MCU, poiché aprirà opportunità per altri di entrare e presentarci a nuovi eroi. Detto questo, sarà piuttosto difficile riempire il vuoto che l'attore lascerà, non solo come uno dei Vendicatori originali, ma anche come volto rappresentativo dell'intero MCU.