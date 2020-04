Robert Downey Jr. ringrazia Britney Spears: 'Datele ascolto, Dolittle è da vedere!'

Dolittle non è stato esattamente quello che si dice un trionfo: nonostante la presenza di un cast di richiamo e l'ingente investimento sul fronte VFX il film targato Universal è stato un vero e proprio disastro al botteghino, ma qualcuno sembrerebbe comunque averlo apprezzato.

Parliamo di Britney Spears, che su Instagram ha lodato il film con il seguente post: "Questo film è da vedere! Robert Downey Jr. è così autentico che te ne innamori... Gli animali sono divertentissimi e danno al film un timbro che è davvero difficile ritrovare in giorni come questi. Quindi se doveste guardare il film e innamorarvi della sua giacca e dei suoi vestiti come me... Cercate di non perderci la testa come ho fatto io! Ricordate che si tratta di un uomo che può parlare con gli animali. Pss... Quanto tempo è passato da quando avete visto l'ultima volta ciò che volevate vedere? Ho perso il conto dei film che ho guardato durante questa quarantena!"

Il parere della celebre popstar è stato poi repostato dallo stesso Downey Jr.: "Attività per la quarantena: 1. Ascoltate Britney. 2. Ascoltate Britney! Guardate Dolittle in streaming online con i vostri bambini questo weekend" ha scritto l'attore su Instagram.

Dolittle ha guadagnato appena 29 milioni ai botteghini americani durante il suo esordio; secondo alcuni il flop di Dolittle sarebbe dovuto alle riprese aggiuntive volute da Universal.