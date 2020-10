Robert Downey Jr. ricorda i primi tempi di Iron Man: "Con quell'elmo non si vedeva niente"

Netflix ha diffuso in rete un estratto dalla terza stagione di My Next Guest Needs No Introduction, il talk show condotto da David Letterman di ritorno sulla piattaforma il prossimo 21 ottobre. Il protagonista della clip? La star Marvel Robert Downey Jr.

Il filmato, che potete visionare in cima all'articolo, offre infatti un primo sguardo alla puntata che vedrà come ospite l'ex interprete di Iron Man, che tra le altre cose ha ricordato la sua prima esperienza nei panni del personaggio.

"All'inizio era tutto reale. Volevano ritoccarlo il meno possibile con la computer grafica" ha detto l'attore parlando del costume realizzato per il suo debutto nel franchise, il primo dei tanti che ha indossato nel corso di questi ultimi 12 anni. "Perciò ricordo che avevo addosso questo Elmo... quando lo chiudevo non riuscivo più a vedere niente. Dopo di che si accendevano delle luci LED, e all'improvviso sembrava di essere in Manchurian Candidate. Ero totalmente accecato."

Vi ricordiamo che, dopo il flop di Dolittle, Downey Jr. ha in programma di ritornare nei panni di Sherlock Holmes per il terzo capitolo affidato alla regia di Dexter Fletcher. E' notizia di qualche giorno fa che l'attore, essendo anche produttore del progetto, sta pianificando un universo cinematografico di Sherlock Holmes che potrebbe portare allo sviluppo di diversi spin-off.