Robert Downey Jr. ricorda il suo ultimo incontro con Stan Lee

In un altro estratto della recente intervista di Robert Downey Jr. all'Howard Stern Show, la star del Marvel Cinematic Universe ha ricordato l'ultima volta che vide Stan Lee, celebre fumettista Marvel scomparso nel novembre 2018.

Rispondendo ad una specifica domanda del presentatore, l'interprete di Iron Man ha dichiarato:

"Una delle ultime volte che l'ho visto stavamo girando Civil War, e il suo cameo era in programma per quel giorno, se non ricordo male doveva fare un fattorino della UPS. Era in forma smagliante. Quella è stata una delle ultime volte che l'ho visto e la cosa folle è stata che girammo la scena al primo tentativo, in una sola ripresa. Ma vollero rifarla, quindi lui ripartì di colpo ma sbagliò. Disse: 'Ho un pacco per Robert', invece che per Tony. Io pensai: 'Oh mio Dio, roba da mattina, persino il tipo che ha creato il personaggio mi confonde con quel personaggio mentre sta recitando. Pensai che fosse una cosa incredibilmente metacinematografica, Stan Lee che si dimentica chi sono proprio in quel determinato momento."

Probabilmente non poteva esserci ricordo migliore per l'interprete di Tony Stark, che agli occhi dell'uomo che inventò Tony Stark era diventato praticamente quel personaggio.

Per altri approfondimenti leggete cosa ha detto Robert Downey Jr. su Martin Scorsese e le recenti dichiarazioni sui cinecomics dei Marvel Studios.