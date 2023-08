Robert Downey Jr ricorda l'anno passato in carcere: 'Il periodo peggiore della mia vita'

Grazie ai Marvel Studios oggi Robert Downey Jr è una delle star hollywoodiane più famose e pagate al mondo, ma non tutti, soprattutto i fan più giovani, sanno che alla fine degli anni '90 l'attore non se la passava proprio bene né da un punto di vista professionale né da quello personale.

La star di Iron Man e Oppenheimer, infatti, ha recentemente ricordato il periodo passato in una prigione dello stato della California durante un'intervista con il podcast Armchair Expert condotto da l'amico da Dax Shepard: nel corso della chiacchierata Robert Downey è sceso molto sul personale, affrontando sia la morte suo padre che l'anno del 1999, trascorso in prigione. L'attore ha ricordato di essere stato "condannato troppo severamente da un giudice molto arrabbiato" e di essere stato inviato alla prigione statale di North Kern a Delano, in California, descritto dall'attore come "probabilmente il posto più pericoloso in cui sia mai stato in vita mia" perché, dice, i detenuti di vari livelli di sicurezza sono tenuti insieme.

“Potevi sentire il male nell'aria, era un po' come trovarsi in un quartiere davvero brutto. Non c'era alcuna opportunità lì, c'erano solo minacce", ha ricordato. Successivamente, l'attore venne trasferito alla California Substance Abuse Treatment Facility and State Prison. A quel punto, ha detto, gli ci sono volute due settimane per accettare la realtà del motivo per cui era lì. "Siamo programmati per essere in grado, in un breve lasso di tempo, di adattarci a cose apparentemente impossibili", ha dichiarato. “Immagino che se non fossi finito dentro avrebbero potuto capitarmi cose anche peggiori che non sto neanche a dire, questo è certo. Ma allo stesso tempo possiamo misurarci solo con le cose che ci sono capitate davvero, non con quelle che avremmo potuto ipoteticamente vivere, solo con quelle che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, e posso dire senza alcun dubbio che l'anno trascorso in carcere è la peggiore esperienza che mi sia capitata."

Nel 1999, Robert Downey Jr fu condannato a tre anni nel California Substance Abuse Treatment Facility and State Prison dopo aver saltato una serie di test antidroga ordinati dal tribunale legati a un'accusa di possesso di cocaina risalente al 1996. L'attore scontò poi un solo anno, dopo aver ottenuto il rilascio anticipato nel 2000 a condizione del pagamento di una cauzione.

Robert Downey Jr sarà visto prossimamente al cinema in Oppenheimer di Christopher Nolan, in arrivo nelle sale italiane a partire dal 23 agosto, distribuito da Universal Pictures. Per altre letture scoprite chi interpreta Robert Downey Jr in Oppenheimer.