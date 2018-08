Robert Downey Jr. ha regalato a Chris Evans un'auto ispirata a Captain America

Una Camaro ispirata a Capitan America che Robert Downey Jr. ha creato appositamente per Chris Evans è stata recentemente rivelata durante un episodio di Garage, la nuova serie tv di Jay Leno.

Lo storico conduttore televisivo statunitense non è più l'uomo simbolo del The Tonight Show, ma è il protagonista di una serie TV nella quale parla di auto o motociclette uniche e incontra i proprietari e/o i creatori di tali veicoli.

Nell'ultimo episodio dello show è stata presentata una Camaro personalizzata che l'attore di Iron Man ha creato per il suo amico e collega Avenger: la peculiarità dell'auto è che ispirata proprio alla figura di Captain America.

La divertente curiosità è stata rivelata in una nuova clip promozionale del nuovo episodio del "Garage di Jay Leno", che andrà in onda il 30 agosto. Come al solito, potete trovate la clip in basso.

I due attori reciteranno insieme (per l'ultima volta?) in Avengers 4, in uscita ad aprile 2019.

Diretto da Anthony e Joe Russo, il film vedrà la partecipazione di Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel.