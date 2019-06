Robert Downey Jr. recluta i fan per permettere ad Endgame di battere il record di Avatar

Dopo le dichiarazioni di Chris Evans circa il ritorno/prolungamento della vita in sala di Avengers: Endgame, anche Robert Downey Jr. ha sostenuto la Bring Back Edition del film dei Russo.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, la star dei Marvel Studios ha espressamente chiesto ai fan di riempire le sale per permettere ad Endgame di diventare il film col maggior incasso nella storia del cinema. Nella didascalia, infatti, si legge:

"Portate in vita la nuova release e fate di Endgame il film numero uno. Coraggio, c'è della roba nuova e tutto il resto ..."

La Bring Back Edition di Avengers: Endgame arriverà anche in Italia dal prossimo 4 luglio, come vi abbiamo potuto confermare nelle scorse ore: voi tornerete al cinema? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, abbiamo pubblicato un articolo per spiegare quanto dovrà incassare Endgame per superare il record di Avatar, ora che il film dei Russo ha effettivamente superato gli incassi originali del film di James Cameron, prima che questo beneficiasse di una seconda release ad agosto 2010: la cosa impressionante è che l'opera Marvel Studios è riuscita a raggiungerlo in appena 11 settimane, mentre lo sci-fi del 2009 il suo record lo stabilità con una programmazione durata 34 settimane.

La riedizione di Endgame, lo ricordiamo, è pensata anche per dare ulteriore slancio al marketing di Far From Home, che arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio.