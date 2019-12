Robert Downey Jr. promuove Dolittle chiedendo ai fan di donare giocattoli ai più bisognosi

Robert Downey Jr. ha sempre avuto a cuore i suoi piccoli fan, come dimostrano anche le tante iniziative a cui l'attore ha preso parte negli ultimi anni nei panni di Iron Man. Anche per la promozione di Dolittle, dunque, star e produzione hanno voluto organizzare qualcosa che possa portare un po' di felicità ai più piccoli.

Nell'ambito delle operazioni di promozione del film, infatti, Universal ha stretto un accordo con Amazon per permettere ai fan (ma anche a chi non fosse interessato a Dolittle, naturalmente) di donare nella maniera più semplice e veloce dei giocattoli ai bambini bisognosi.

Secondo le istruzioni riportate dallo stesso Downey Jr. su Twitter, infatti, basterà interagire con Alexa pronunciando la frase: "Alexa, donate to Toys for Tots". A quel punto sarà la stessa assistente vocale di Amazon a proporci vari articoli dal prezzo piuttosto contenuto da poter donare tramite il noto programma Toys for Tots, che si occupa appunto della distribuzione di giocattoli e regali vari ai bambini meno fortunati.

Una vecchia conoscenza di Tony Stark, intanto, ha raggiunto Robert Downey Jr. in uno degli ultimi poster di Dolittle. Per l'uscita in sala del film, comunque, bisognerà pazientare un pochino in più del previsto: l'esordio di Dolittle è slittato infatti di alcuni giorni rispetto alla data inizialmente prevista.