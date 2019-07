Robert Downey Jr. prende le distanze da Tony Stark: 'Non sono il mio lavoro'

Dopo 11 anni e svariati film in cui è comparso nell'iconico ruolo di Tony Stark/Iron Man all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel, Robert Downey Jr. ha voluto evidenziare ai fan le sostanziali differenze tra sé e il personaggio.

Sebbene molti tratti del personaggio rispecchiassero in precedenza alcuni tratti del vero Downey Jr., basti pensare all'ego e al carisma smisurato dei due, l'attore tiene a precisare le differenze e il fatto di non essere diventato egli stesso quel prodotto. Ne ha parlato in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter: "Inizialmente, mentre cercavamo di trovare delle associazioni, delle sinergie, con Tony Stark nel Marvel Cinematic Universe, l'essere un uomo da azienda, ma anche un po' fuori, essere creativo e avere tutte quelle partecipazioni, c'è stato un tempo in cui - come dicono - i proprietari cominciano ad assomigliare ai loro animali".

Detto questo, Downey Jr. ha lasciato che tutto questo non accadesse, riferendosi al suo processo di calarsi nel personaggio come una "distanza estetica".

"Non sono il mio lavoro. Non sono quello che ho fatto con lo studio. E non mi rifletto in quel periodo di tempo in cui ho interpretato il personaggio. Ed è un peccato, perché il bambino che c'è in tutti noi vuole essere come 'No, ci sarà sempre il campeggio estivo e ci stringeremo tutti le mani cantando Kumbaya'".

Downey si è divertito molto a interpretare il personaggio e ammette che gli enormi giorni di paga possono fornire sicurezza. "C'è sempre una dipendenza da qualcosa che sembra sicura, è la cosa più vicina a cui sia mai stato, a livello di ragazzo d'oro", ha detto Downey.

Dopo l'addio al personaggio, che ha chiuso il suo arco narrativo con lo splendido finale di Avengers: Endgame, l'attore potrà dedicarsi ai suoi prossimi progetti che includono sia il remake del Dottor Dolittle che il terzo capitolo di Sherlock Holmes, appena assegnato alla regia di Dexter Fletcher.

"Non sono mai stato obbligato a esplorare nuovi territori in quella che è la mia vita creativa e personale. E' sempre bello precedere quello che verrà, ma è meglio farlo quando si è fisicamente al top. E' sempre in questo passaggio da una fase all'altra che la gente si sente un po' abbandonata".

Ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà in home video dal 30 luglio (in digitale) e dal 13 agosto in Blu-Ray e negli altri formati in alta definizione.