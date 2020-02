Robert Downey Jr. posta su Instagram una foto del press tour del primo Iron Man

La scelta di Robert Downey Jr. di dare il definitivo addio al Marvel Cinematic Universe e al suo Iron Man dopo Avengers: Endgame è più che comprensibile: rimanere eccessivamente legato a un personaggio non fa bene alla carriera di un attore, nonostante i tanti bei ricordi che inevitabilmente tornano a galla di tanto in tanto.

L'attore di Tony Stark, di fatti, pur smettendo di vestirne i panni non ha mai negato il legame con il personaggio che ha permesso alla sua carriera di spiccare definitivamente il volo dopo le turbolente vicende che ne avevano segnato il cammino in passato.

In un momento di nostalgia, dunque, Downey Jr. ha voluto ricordare i bei tempi andati postando su Instagram una foto che lo ritrae in Giappone nel corso del press tour per la presentazione del primo Iron Man, il film che di fatto diede il via a quell'incredibile viaggio che è stato (per Downey Jr., e che è ancora per i fan di tutto il mondo) il Marvel Cinematic Universe. Un piccolo appunto: siamo veramente contenti che il buon Robert abbia deciso, successivamente, di dare un taglio a quei baffi!

In un recente video, intanto, abbiamo visto l'attore incontrare un giovane fan di Iron Man; qualcuno, invece, ha scovato un easter-egg su un film cult nel primo Iron Man.