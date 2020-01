Robert Downey Jr. sul suo possibile ritorno come Iron Man: 'Vedremo'

Parlando con la rivista Today, Robert Downey Jr. è tornato a discutere la possibilità di tornare nei panni di Iron Man nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

L'attore, che aveva già bollato la questione con un categorico no, questa volta ha avuto modo di parlarne più approfonditamente, e con toni più conciliatori. Ha affermato:

"Sai, ora che sono ufficialmente un uomo di mezza età, inizio a guardarmi alle spalle e mi dico: 'Beh, questo fa parte del viaggio. E' così che le cose finiscono.' Insomma, tutti sono diretti da qualche parte. Sai, tutti vanno da qualche parte. Sono così contento di essere arrivato dove sono. Sai, mi sento molto, molto fortunato. Non mi reputo quel tipo di persona che ... diciamo che voglio trattare la cosa con classe. Ma vedremo."

Pensate che l'attore tornerà in futuro nel Marvel Cinematic Universe, magari come membro del cast vocale di What If ...?: del resto la serie televisiva Disney+ apre a possibilità illimitate, ed è già stato annunciato che per il progetto Dominic Cooper riprenderà il ruolo di Howard Stark, il padre di Tony. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti a tema Tony Stark, leggete le dichiarazioni di Don Cheadle sul futuro di War Machine e recuperate il nostro Everycult su Iron Man.