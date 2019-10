Robert Downey Jr. ancora sulle parole di Martin Scorsese: 'Non hanno molto senso'

Dopo aver dichiarato di aver apprezzato l'opinione di Martin Scorsese, l'attore Robert Downey Jr. ha rincarato la dose tornando sulla spinosa questione che sta tenendo banco in questi giorni.

Ospite dell'Howard Stern Show, l'attore del Marvel Cinematic Universe ha chiarito di non essersi sentito offeso dalle parole dell'acclamato regista perché, a suo modo di vedere, non hanno alcun senso.

"Non mi hanno offeso. Sarebbe come dire che l'Howard Stern Show non è radio. Non ha senso dirlo."

L'interprete di Iron Man ha aggiunto: "Certo che non è geloso del successo dei Marvel Studios. Lui è Martin Scorsese. A proposito, c'è molto da dire su come questi film di genere, e sono felice di far parte del 'problema', se ce n'è uno, come hanno completamente cambiato la forma d'arte del cinema. Quando arrivi come una sorta di bestia che calpesta ogni cosa ed elimini la competizione in modo così schiacciante, è semplicemente fenomenale".

Vi ricordiamo che Robert Downey Jr. tornerà nei panni di Tony Stark in Black Widow, primo progetto della Fase 4 del MCU. Ad esso, tra cinema e serie tv, seguiranno Falcon & The Winter Soldier, Gli Eterni, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki, What If ...?, Spider-Man 3, Occhio di Falco e Thor: Love & Thunder.

Ad oggi sappiamo invece che la Fase 5 sarà composta da Black Panther 2, Guardiani della Galassia 3, Captain Marvel 2, Moon Knight, Ms. Marvel, Blade, She-Hulk, un probabile Ant-Man 3 e un misterioso film cross-over che includerà lo Spider-Man di Tom Holland prima del suo definitivo passaggio in Sony.

Per altri approfondimenti scoprite prezzo e data di uscita del cofanetto della Infinity Saga.