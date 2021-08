Robert Downey Jr., Kevin Feige: 'Prenderlo come Iron Man è stato un rischio per il MCU'

Sembra assurdo anche solo pensarlo oggi, considerando il successo di Iron Man, ma ai tempi in cui Robert Downey Jr. fu scelto per interpretare Tony Stark, c'era molto scetticismo su questa decisione. Ma il regista Jon Favreau, colpito dalla sua performance in Kiss Kiss Bang Bang, non voleva nessun altro. Era Robert l'uomo per quel ruolo.

Gli Studios non hanno potuto far altro che assecondare Favreau, che si è effettivamente rivelato un regista dal grande occhio, perché Downey Jr. è assolutamente perfetto per il ruolo. Ma perché prendere Robert Downey Jr. rappresentava un rischio così grande per la Marvel? Per vari motivi.

Il primo riguardava il fatto che l'attore non si trovava esattamente nel suo periodo migliore. Sempre in prima pagina per i motivi sbagliati, l'interprete di Tony Stark veniva da diversi arresti e grandi problemi con la droga. Problemi che dopo anni di riabilitazione e l'aiuto della sua famiglia ha superato nel 2003. Dunque i vari membri degli Studios avevano inizialmente respinto duramente la proposta del regista, chiedendogli di considerare altri attori. Tuttavia, alla fine, Favreau è riuscito ad ottenere ciò che desiderava.

"Era un attore incredibile," ha dichiarato Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios. "Tutti sapevamo che era un attore incredibile. Ma non era mai stato una star dei film d'azione. E non era necessariamente una star principale. Ma abbiamo subito realizzato che il rischio, e questo l'ho già detto, era non prenderlo. E Jon Favreau ha avuto davvero una visione per il film con Robert in quel ruolo. Quella decisione, e il successo di quella decisione, credo ci abbiano dato il coraggio di prenderci dei rischi per andare avanti."

E, certo, si tratta anche di fortuna. Ma non solo, perché il talento di Robert Downey Jr. ha reso il ricco filantropo Tony Stark uno dei più iconoci personaggi della Marvel. Kevin Feige ha anche spiegato in che momento si trovavano gli Studios quando è stata presa questa decisione. "Ho avuto la fortuna di essere coinvolto nei primi film di Spider-Man e X-Men. Ma volevamo fare un film di Iron Man. E penso, comunque, che il rischio più grande, cosa che sembra oltraggiosa da dire ora, sia stato prendere Robert Downey Jr. È stato sia il rischio più grande che la cosa più importante nella fondazione del Marvel Cinematic Universe. Senza Robert, non saremmo seduti qui oggi. Lo credo davvero." E probabilmente è proprio così.

Il MCU oggi è ricchissimo di prodotti e conta un calendario fittissimo di uscite per la sua fase 4. Ovviamente il personaggio a cui il pubblico resta più affezionato è Iron Man, e proprio per questo i fan hanno reagito in modo molto forte alla fine che ha fatto in Endgame.