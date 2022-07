Robert Downey Jr. ha pagato la riabilitazione di Armie Hammer e lo ospita in casa sua

Dopo la rivelazione sul nuovo lavoro di Armie Hammer, sono emersi da recenti pubblicazioni altri interessanti dettagli sul lungo processo di recupero che ha coinvolto l'ex-star di Chiamami col tuo nome, che sembrava lanciata come una delle stelle più promettenti di Hollywood, salvo poi finire nell'incubo delle molestie dopo diverse e gravi accuse.

Robert Downey Jr. avrebbe pagato per Armie Hammer quasi sei mesi di disintossicazione in una clinica l'anno scorso. In un articolo pubblicato giovedì da Vanity Fair, una fonte ha affermato che la star degli Avengers ha sostenuto Hammer durante tutta la sua crisi e ha persino pagato per fargli trascorrere quasi sei mesi nella struttura di riabilitazione The Guest House in Florida.

L'anno scorso era stato riferito che Hammer era entrato in un centro di cura per problemi di droga, alcol e sesso e il suo avvocato ha confermato che ha lasciato la struttura a dicembre. Inoltre, Hammer avrebbe alloggiato in una delle case di Downey Jr. ogni volta che si trovava a Los Angeles e la star di Iron Man avrebbe dato al collega un aiuto economico per sostenerlo finanziariamente finché non si sarà rimesso in sesto.

Downey Jr. non è estraneo a questo tipo di situazione problematica. L'attore, che non ha ancora risposto pubblicamente alla notizia, aveva subito una battuta d'arresto nella sua carriera alla fine degli anni '90, quando era stato arrestato in diverse occasioni e aveva trascorso un periodo in prigione per accuse legate alla sua tossicodipendenza. Dopo una serie di tentativi falliti di disintossicazione, Downey Jr. si è finalmente disintossicato nel 2003 e il collega attore Mel Gibson ha contribuito a facilitare il suo ritorno.

I motivi dell'allontanamento di Hammer da Hollywood li conoscete tutti: Armie Hammer è stato accusato di molestie e addirittura cannibalismo da alcune donne, finendo al centro di uno scandalo che difficilmente il mondo dello spettacolo dimenticherà in fretta; già nei giorni scorsi, inoltre, alcune voci parlavano di un Hammer assunto come concierge in un albergo, notizia poi prontamente smentita.