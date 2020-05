Robert Downey Jr. odiò recitare in U.S. Marshall - Caccia senza tregua: ecco i retroscena

Questa sera su Canale 20 va in onda U.S. Marshals - Caccia senza tregua, thriller d'azione diretto da Stuart Baird (Star Trek: La nemesi) che presenta un cast all-star formato da Tommy Lee Jones, Wesley Snipes e Robert Downey Jr.

Il film segue le vicende dell'agente federale Samuel Gerard, che si ritrova ad inseguire insieme alla sua squadra un detenuto armato e sospettato di duplice omicidio. Lungo il dovranno affrontare un jet impazzito, una lotta mortale in una stiva e un tuffo da un'altezza di dodici piani su un treno in corsa.

Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi una serie di curiosità sul film che potete trovare come sempre nella lista qui sotto:

La scena della fuga di Sheridan sul treno in movimento è stata girata senza l'utilizzo di reti di sicurezza airbag: ci sono volute 10 settimane di pianificazione e 8 ore di lavoro per preparare il set. Nel film, la scena dura 7 secondi .

. Wesley Snipes non era a suo agio durante la riprese delle scene in acqua perché non sa nuotare.

Il personaggio di Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) doveva essere introdotto vestito da prete, ma in seguito il regista e la costumista Louis Frogley decisero di optare per il vestito da pollo.

Per girare la scena dell'incidente aereo, la produzione noleggiò un reale Boing 727 , acquistò due fusoliere e costruì un modello di 450 chili per realizzare il momento dell'impatto.

, acquistò due fusoliere e costruì un modello di 450 chili per realizzare il momento dell'impatto. Gli interni dell'ufficio di Marshall sono gli stessi utilizzati nel 1993 per le riprese de Il Fuggitivo con Harrison Ford e lo stesso Tommy Lee Jones.

Arrivati alle fasi finali delle riprese, il cast e la troupe dovettero aspettare diversi giorni per terminare il film a causa dell'assenza di Robert Downey Jr. , che in seguito si ripresentò sul set senza fornire alcuna spiegazione.

, che in seguito si ripresentò sul set senza fornire alcuna spiegazione. Dopo l'uscita del film, Robert Downey Jr. rivelò di aver partecipato malvolentieri alla produzione di U.S. Marshals - Caccia senza tregua definendolo "forse il peggiore film d'azione di tutti i tempi".

U.S. Marshals - Caccia senza tregua, lo ricordiamo, sarà trasmesso su Canale 20 alle ore 21.05. A proposito dell'interprete di Iron Man, l'attore si è recentemente riunito in segreto con gli altri Avengers.