Robert Downey Jr. sarà di nuovo Tony Stark in Black Widow!

Quanto manca Iron Man! Nella vita bisogna pur andare avanti ad un certo punto ed in fondo sapevamo tutti che gente come Tony Stark e Steve Rogers non avrebbe portato avanti il Marvel Cinematic Universe per l'eternità, ma la consapevolezza non basta a non provare la voglia di tributare loro almeno un ultimo, commosso saluto.

Occasione che, per Iron Man, sembrerebbe dover giungere di qui a tempi piuttosto brevi: pare infatti che Robert Downey Jr. figuri nel cast di Black Widow, lo standalone sul personaggio di Scarlet Johansson in uscita la cui uscita è prevista per la primavera del 2020.

L'indiscrezione è stata riportata da Deadline, che ricorda come il film su Natasha Romanoff sarà ambientato nel lasso di tempo immediatamente successivo agli eventi di Captain America: Civil War. La presenza di Iron Man era dunque preventivabile visto che all'epoca Tony era vivo e vegeto, ma il sogno che queste ultime voci lasciano scoppiare nei cuori dei fan è quello di poter vedere scene inedite con protagonista il personaggio di Robert Downey Jr., e non soltanto vecchi footage ripresi dai tempi dell'ultimo Captain America.

Sarà vero o quest'ultimo saluto ad Iron Man sarà destinato a restare soltanto un desiderio gelosamente custodito da ogni fan Marvel? Per scoprirlo non resta che aspettare il maggio del prossimo anno, e nel frattempo magari sperare in un trailer che sveli qualcosina. Nell'attesa, comunque, Scarlet Johansson ha voluto essere chiara riguardo al feeling tra Natasha e Bruce Banner.