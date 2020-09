Robert Downey Jr.: 'Non sarò mai più Iron Man'; ma quel cameo in Black Widow?

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa al podcast Smartless, l'acclamata superstar Robert Downey Jr. ha ribadito la sua posizione circa un eventuale ritorno di Tony Stark alias Iron Man nel futuro del Marvel Cinematic Universe.

Quei fan che hanno ancora una sorta di speranza per un grande ritorno di Iron Man nell'MCU, però, non si metteranno facilmente il cuore in pace: "E' tutto finito" ha infatti dichiarato l'attore, parole che non confermano né smentiscono il chiacchieratissimo rumor circa un cameo nel prossimo film Black Widow.

Le parole di RDJ infatti non bastano a far demordere i suoi ammiratori, e alcuni sostengono che con 'è tutto finito' la star potrebbe aver fatto riferimento ai suoi impegni nelle riprese dei film Marvel, e non necessariamente delle sue eventuali future apparizioni: quella che al tempo fu considerata una (potenziale) grande fuga di notizie dal film Black Widow aveva rivelato la presenza di Tony nel film con Scarlett Johansson, qualcosa che sicuramente strapperebbe il cuore degli spettatori dopo le due morti eccellenti degli amatissimi personaggi avvenute in Avengers: Endgame.

In passato si era parlato addirittura della possibilità che la sequenza con Tony Stark faccia parte di una scena tagliata da Captain America: Civil War, film del quale Black Widow sarà una sorta di sequel: ciò farebbe del cameo di Robert Downey Jr. un 'riciclo', ma fungerebbe da ponte diretto agli eventi di Black Widow, che si svolgerà nel periodo di tempo tra Civil War e Avengers: Infinity War. Lo stesso interprete di Tony Stark non ha mai negato il suo coinvolgimento, limitandosi a scherzarci su.

