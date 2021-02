Robert Downey Jr. non nega un suo eventuale ritorno come Iron Man: 'Mai dire mai'

Intervistato da GQ per parlare del momento stellare di Tom Holland, protagonista del dramma Cherry disponibile a breve su Apple TV+ e degli attesi Spider-Man: No Way Home e Uncharted, Robert Downey Jr. ha discusso del futuro del giovane attore nel MCU e del suo possibile ritorno nel franchise.

"Ascolta, Tom interpreterà più Spider-Man quando avrà 37 anni. Almeno lo spero. E quando fai parte dell'MCU, hai la sensazione che tutta la tua vita inizi e finisca con esso. Ma c'è vita anche fuori. Lo posso confermare" ha dichiarato l'ex interprete di Iron Man." Ci sono stato, l'ho fatto, ho preso la maglietta. È divertente, mi sono imbattuto in Keanu Reeves l'altro giorno, da qualche parte a Malibu credo, e mi ha detto che aveva appena girato di nuovo Matrix; era rientrato in quel mondo di cui aveva già fatto parte. Gli ho chiesto cosa si provava: 'Come essere in Australia'. Quello che sto dicendo è che c'era uno Spider-Man prima di Tom Holland e ci sarà uno Spider-Man dopo di lui. Questi sono i fatti, Tommo."

Per quanto riguarda un suo eventuale ritorno nel Marvel Cinematic Universe, Downey Jr. ha lasciato i fan un barlume di speranza: "Ora il mondo reale da salvare. Ma mai dire mai."



