Robert Downey Jr, è morto il padre della star del MCU: 'Era un vero anticonformista'

Lutto nel mondo del cinema: è morto a 86 anni Robert Downey Sr, attore, regista e sceneggiatore americano, nonché padre dell'interprete di Tony Stark / Iron Man nel MCU, Robert Downey Jr. Quest'ultimo ha dedicato alla scomparsa del genitore un commovente post sul suo profilo Instagram, con una foto in bianco e nero.

L'immagine è visibile anche in calce alla notizia, insieme alla didascalia, che recita: "R.I.P. Bob D. Sr. 1936-2021... La scorsa notte papà è deceduto serenamente nel sonno, dopo anni passati a sopportare le devastazioni del Parkinson. Era un vero regista anticonformista ed è rimasto straordinariamente ottimista per tutto il tempo."

Robert Downey Jr, che sembra abbia smesso di seguire i colleghi Marvel sui social, ha poi cercato di sdrammatizzare dedicando un pensiero anche alla matrigna, Rosemary Rogers-Downey: "Stando ai calcoli della mia matrigna, sono stati felicemente sposati per poco più di duemila anni. Rosemary Rogers-Downey, sei una santa e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te."

Anche il National Board of Review ha reso omaggio a Robert Downey Sr. con un post su Instagram, ricordandolo per "il suo umorismo anarchico, la sua voce anti-establishment e il suo approccio fai-da-te al cinema". Il padre del Tony Stark del MCU, continua l'elogio, ha rappresentato "un'ispirazione per chiunque abbia l'obiettivo di raccontare storie e fare film al di fuori dei confini del sistema commerciale di Hollywood."