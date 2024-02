Robert Downey Jr miglior attore SAG: 'No, non sono stanco dei discorsi di ringraziamento'

I vincitori dei SAG Awards hanno visto l'ennesimo premio consegnato a Robert Downey Jr per la sua interpretazione come miglior attore non protagonista in Oppenheimer, con la star chiamata sul palco per l'ennesimo discorso di ringraziamento di questa stagione dei premi.

"Questo premio è davvero incredibilmente significativa per me, grazie mille”, ha dichiarato l'attore dopo aver impugnato la sua statuetta. "Mio chiedo perché io? Perché ora? Perché le cose sembrano andare tutte per il verso giusto proprio adesso? A differenza dei miei colleghi candidati, no, non mi stancherò mai dei discorsi di ringraziamento e del suono della mia voce!”.

L'interprete di Lewis Strauss in Oppenheimer di Christopher Nolan ha continuato: “Farò un elenco di nomi. Anzitutto, Chris Nolan: fondamentalmente, mi ha dato un biglietto per interpretare questo personaggio e quel biglietto era bianco, come a dire 'fa' ciò che vuoi'. Teri Garr, James Spader, Anthony Michael Hall, Mel Gibson, Whoopi Goldberg, Alfre Woodard, Woody Harrelson, Holly Hunter, Kenneth Branagh, Jodie Foster, Annette Bening, Val Kilmer, Jamie Foxx, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cillian Murphy, Emily Blunt, Alden Ehrenreich, Susan Downey... Ora vi chiederete: perché ho aggiunto il nome di mia moglie in questa lista altrimenti composta soltanto da attori di immenso talento e dai quali ho imparato così tanto nel corso degli ultimi 40 anni? È semplice: per 22 anni Susan ha interpretato in modo impeccabile il ruolo di una persona sana e razionale che è felicemente sposata con un attore pazzo”.

Nelle prossime ore saranno assegnati anche i PGA Awards, ma in attesa di scoprire i vincitori dell'ultimo grande premio pre-Academy Awards già adesso Oppenheimer sembra il grande favorito degli Oscar 2024: e si, il consiglio per Robert Downey Jr è quello di iniziare a preparare un altro discorso dopo quelli per le vittorie ai Golden Globes, Critics Choice e BAFTA.