Robert Downey Jr. in mascherina ringrazia i fan Marvel per gli auguri: 'State al sicuro'

Festeggiare un compleanno in tempi di pandemia non è proprio il massimo della vita: l'impossibilità di vedere amici e parenti potrebbe buttar giù di morale qualcuno, ma non un Robert Downey Jr. apparso come sempre energico e vitale. Nel ringraziare i fan per gli auguri l'attore ha dunque voluto mandare loro il suo messaggio di incoraggiamento.

"Per prima cosa grazie per tutti gli auguri di compleanno, ho apprezzato molto. Come tante altre, anche la mia famiglia ha perso amici e parenti nel corso delle ultime settimane. La (giusta) impossibilità di riunirci, addolorarci, piangerli e celebrarli nel modo giusto non è esattamente l'ideale... Quando la situazione lo permetterà, tributerò il giusto omaggio ai caduti" ha scritto su Facebook l'attore, munito di guanti e mascherina.

L'ex-Tony Stark del Marvel Cinematic Universe ha poi continuato: "Nel frattempo, mi sento spronato a cercare nuovi modi per comunicare con tutti voi. Magari per dare voce al vostro dolore e alle vostre preoccupazioni per questi tempi senza precedenti. Maya Angelou avrebbe compiuto 92 anni oggi, e non potrei essere più d'accordo con la sua saggezza in materia: 'Non c'è peggior agonia di dover nascondere dentro te una storia non raccontata'. Ci risentiremo presto, fino ad allora state al sicuro, siate ottimisti, vigili e, più di ogni altra cosa, connessi".

Anche altri colleghi di Downey Jr. hanno postato immagini della loro quarantena di recente: Tom Holland si diverte con un puzzle a tema Marvel, mentre un altro ex-protagonista dell'MCU è in compagnia del suo cane.