Robert Downey Jr. e Marisa Tomei: ecco perché Tony Stark corteggia la sexy zia May

Come sicuramente ricorderete, fin dalla sua prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe la zia May di Marisa Tomei è stata oggetto di alcuni divertenti siparietti con il Tony Stark Robert Downey Jr, a cominciare da Captain America: Civil War.

La cosa inizia intorno all'ora e venti del film dei fratelli Russo, quando viene introdotto il Peter Parker di Tom Holland: rientrando a casa il giovane trova la zia a colloquio con Tony, che dopo tutta una serie di battute su quanto sia sexy la tutrice del ragazzo (battute che continueranno anche in Spider-Man: Homecoming) invita il giovane supereroe ad entrare nella squadra per fermare gli Avengers fuorilegge guidati da Captain America.

Ma c'è un motivo per cui Tony Stark è così attratto da zia May: Downey e la Tomei, infatti, avevano avuto una relazione negli anni '90, durante i quali lavorarono insieme in ben due film, ovvero Charlot - Chaplin (1992) e Only You - Amore a prima vista (1994): la relazione iniziò proprio sul set di quest'ultimo film, nel quale in una scena le due star rievocavano la famigerata scena della Bocca della verità resa famosa dallo scherzo di Gregory Peck a Audrey Hepburn in Vacanze romane (1953), ambientata alla Bocca della Verità in Italia.

I due sarebbero apparsi anche in Spider-Man: Far From Home, nel quale però Tony Stark appare solo tramite fotografie, murales e affini in quanto sacrificatosi alla fine di Avengers: Endgame.



