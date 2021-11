Robert Downey Jr. 'malmenato' dai bambini alla festa di compleanno della figlia

In questi ultimi giorni Robert Downey Jr. è stato completamente concentrato e assorbito soltanto da una cosa: dalla figlia Avri, che nella giornata di ieri ha compiuto sette anni. L'attore ha quindi organizzato una festa di compleanno con tutti i compagnetti di scuola della figlioletta e si è prestato volentieri ai loro giochi.

L'attore si è quindi travestito da classica pignatta, per il gioco della pentolaccia, in cui di solito si comincia a colpire bendati per rivelarne il contenuto, tipicamente dei dolciumi vari. L'attore simpaticamente si è prestato al gioco e ha scritto su Twitter in maniera ironica: "Per il settimo compleanno della mia carissima figlia Avri ho dato ai bambini quello che volevano. Che è chiaramente violenza mafiosa". La figlia Avri, nata il 4 novembre 2014 è la seconda nata dalla relazione con la produttrice Susan Levin, sposata nel 2005 e dalla quale aveva già avuto il figlio Exton nato nel 2012. Downey Jr. ha anche un altro figlio più grande avuto dal precedente matrimonio con Deborah Falcone, Indio, nato nel 1993.

Notizia degli ultimi giorni, Robert Downey Jr forse nel nuovo film di Nolan, incentrato sulla creazione della bomba atomica ad opera di Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy. Per l'ex-Iron Man sarebbe la prima collaborazione in assoluto con il cineasta di Dunkirk e Il Cavaliere Oscuro, mentre in trattative ci sarebbe anche Matt Damon, che ha già collaborato con Nolan in Interstellar, in un ruolo tenuto segreto fino all'uscita del film nelle sale.

Vedremo se le voci al riguardo troveranno conferme nelle prossime ore: la speranza di tutti, ovviamente, è che la cosa possa concretizzarsi al più presto! L'ultimo film di Downey Jr. arrivato al cinema è Dolittle (2020).