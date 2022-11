Robert Downey Jr., nuovo look per l'ex Tony Stark: è irriconoscibile!

Durante la cerimonia organizzata per celebrare l'ingresso dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame, Robert Downey Jr. è apparso davvero irriconoscibile con il suo nuovo taglio di capelli ed un completo di un color verde sgargiante.

L'ex interprete di Tony Stark ha avuto l'onore di presentare la celebre gruppo britannico, mostrandosi in vesti totalmente inedite da quelle con cui siamo abituati a vederlo sin dal suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'ormai compianto "genio, miliardario, playboy, filantropo". Dei grossi occhialoni verdi incorniciano il volto che non è più caratterizzato dai suoi tipici capelli castani bensì un taglio estremamente corto che lascia spazio anche ai capelli bianchi.

D'altronde Robert Downey Jr. ha ormai 57 anni e forse si sentiva ormai pronto per un drastico cambio di look d'altronde, l'addio ad Iron Man non lo obbliga più a mantenere un certo stile e può così divertirsi ad indossare ciò che più lo aggrada.

Certo sono in molti a chiedersi se Tony Stark tornerà in Secret Wars ma per ora, tutto lascia intendere che non vedremo tanto presto il personaggio in questione nel Marvel Cinematic Universe. L'uscita del film non è prevista però fino al 2026 magari, fino ad allora, le cose cambieranno. Voi che ne dite? Fateci sapere come sempre la vostra nei commenti.