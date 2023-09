Robert Downey Jr. sarà di nuovo Iron Man? Tre modi in cui potrebbe accadere

L'impatto di Iron Man nell'MCU ha contributo a rendere il Marvel Cinematic Universe quello che è adesso: il filantropo dalla corazza rossa interpretato da Robert Downey Jr. è uno dei personaggi più amati del franchise, e su questo c'è poco da discutere. Ma rivedremo mai Iron Man sul grande schermo?

Malgrado per Kevin Feige prendere Downey come Iron Man fosse stato un rischio, la popolarità raccolta dall'attore ha reso il sacrificio di Tony Stark in Avengers: Endgame un momento dolorosissimo per tutti i fan Marvel. Dopo la morte del filantropo, di Iron Man non si è parlato più per po' fino a quando i Marvel Studios sono approdati nel Multiverso e il fandom ha chiesto a gran voce il ritorno del carismatico Iron Man. Sebbene i rumor insistano sul passaggio di testimone da Robert Downey Jr a Tom Cruise, il futuro di Iron Man non sembra un percorso tracciato nell'MCU eppure il ritorno del fondatore dei Vendicatore potrebbe avvenire in tre modi.

Armor Wars

Armor Wars è il prossimo film di Don Cheadle su War Machine e vedrà i tentativi del miglior amico di Tony Starks di non far cadere la tecnologia Starks in mano sbagliate. Concepito come serie TV, Armor Wars sarà un film e proprio il cambio di programma ha spinto i fan a credere che sia in programma un ritorno di Iron Man.

Avengers: The Kang Dynasty

Un nuovo film dei Vendicatori senza Iron Man? Nel quinto film degli Avengers il Multiverso potrebbe fare la sua parte e proporci un'altra versione di Tony Starks. Un'altra opzione vede Kang riunire la Legione dei Non Vivi, così come ha fatto il fumetto, resuscitando molti ex eroi e scagliarli contro i Vendicatori e tra questi potrebbe esserci proprio Iron Man, ma sembra una strada molto lontana dai piani dell'MCU.

Avengers: Secret Wars

In Avengers: Secret Wars sono attesi numerosi ritorni dall'universo Fox: potrebbe essere il terreno perfetto anche per il ritorno di Robert Downey Jr.

E voi cosa ne pensate? In che modo potrebbe tornare Iron Man nell'MCU? Scrivetecelo nei commenti!