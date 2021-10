Robert Downey Jr., altro che Iron Man: il suo primo provino Marvel fu per Dottor Destino!

Dalle pagine del nuovo volume di dietro le quinte The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, viene svelato che prima di esordire nei cinecomic con Iron Man di Jon Favreau la superstar Robert Downey Jr. si era interessato al ruolo di Dottor Destino.

A rivelarlo è stato lo stesso Favreau, citato nel volume: il regista di Iron Man e Iron Man 2, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta anche il personaggio di Happy (rivisto recentemente nel trailer di Spiderman No Way Home), ha svelato che prima di ottenere il ruolo di Tony Stark Robert Downey Jr. aveva già incontrato la Marvel, dato che in passato si era interessato al ruolo del Dottor Destino, famoso villain dei Fantastici Quattro. "La Marvel aveva già incontrato Robert molto prima di Iron Man. Se non ricordo male, fu per interpretare il Dottor Destino".

Il regista non lo specifica a chiare lettere ma il riferimento è senza dubbio a Fantastici Quattro di Tim Story, uscito qualche anno prima di Iron Man: alla fine il ruolo di Dottor Destino venne assegnato a Julian McMahon, ma il cinecomic oggi non è tenuto in particolare considerazione né dalla critica né tanto meno dai fan, che invece non vedono l'ora del nuovo reboot dei Fantastici Quattro in lavorazione ai Marvel Studios.

Resta comunque la passione di Robert Downey Jr. per i personaggi in armatura: avreste voluto vederlo nei panni del Dottor Destino? Ditecelo nei commenti.