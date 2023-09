Robert Downey Jr., altro che Iron Man! 5 ruoli che vi lasceranno senza parole

Candidato a quattro Premi Oscar e miglior attore in Ally McBeal e Sherlock Holmes, Robert Downey Hr. ha un talento che è sotto gli occhi di tutti. Viene ricordato principalmente per il ruolo di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ma, andando più nello specifico, quali altri ruoli hanno arricchito la filmografia dell'attore?

Impossibile non iniziare con Chaplin, il dramma autobiografico di Richard Attenborough che risale al lontano 1992: nel film in questione, infatti, Downey Jr. interpreta l'iconica star del cinema muto.

Ma la maggior parte delle pellicole più importanti risalgono a un periodo relativamente stretto della sua carriera, ossia quello che va dal 2007 al 2009. Diretto da David Fincher, Zodiac è non soltanto un ottimo thriller, ma anche uno sguardo disincantato sul mondo del giornalismo. L'attore recita nei panni del reporter Paul Avery, eppure, nel sensazionale cast, ricorre anche un'altra star MCU: Mark Ruffalo, universalmente ricondotto a Hulk.

Altrettanto celebre è la parodia dello star-system hoolywodiano (con particolare riferimento ad Apocalypse Now di Francis Ford Coppola) qual è Tropic Thunder: il personaggio di Kirk Lazarus rimane indelebilmente impresso nei nostri ricordi, così come quelli interpretati da Ben Stiller, Jack Black e Brandon T. Jackson. Lo stesso vale per Sherlock Holmes, dove Downey Jr. esprime al meglio il carattere esuberante e tormentato dell'investigatore.

Infine, ricordiamo il film di Christopher Nolan che è ora al cinema: Oppenheimer. La storia sul creatore della bomba atomica, infatti, ci ha regalato una splendida interpretazione da parte dell'attore, al punto che in molti pensano già all'Oscar. Riuscirà a ottenere il terzo della sua carriera? È ancora presto per dirlo, ma Robert Downey Jr. non ha dubbi: Oppenheimer è il film migliore che abbia mai girato in tutta la sua carriera.