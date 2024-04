Robert Downey Jr. aveva insegnato a Jake Gyllenhaal come memorizzare le battute

A volte le amicizie che nascono sul set portano anche ad aiutarsi dal punto di vista lavorativo e artistico: era successa proprio questa cosa a Jake Gyllenhaal e Robert Downey Jr., con quest'ultimo che gli aveva spiegato il suo metodo per ricordarsi le battute.

Durante una puntata dell'Howard Stern Show, Jake Gyllenhaal aveva raccontato della sua amicizia con Robert Downey Jr. nata sul set di un grandissimo film di David Fincher, cioè Zodiac. All'epoca Robert Downey Jr. faceva ancora fatica a trovare ruoli per i suoi problemi con alcol e droghe, eppure per Gyllenhaal era già fonte di ispirazione.

Lui infatti ha sempre guardato il lavoro di Robert Downey Jr. con ammirazione, sia sul set che poi al cinema, per la velocità a cui lavora. "Ricordo che mi aveva insegnato come memorizza le sue battute" aveva raccontato Jake Gyllenhaal "e mi aveva spiegato la sua tecnica perché stavo facendo fatica con i miei dialoghi. Lui le impara in maniera talmente veloce così che non ci pensa veramente mentre lo sta facendo: è musicale il suo metodo".

"Questo perché il tuo cervello conscio non è collegato alle parole che stai dicendo mentre vai veloce, poi quando rallenti puoi aggiungerci la musica, perché non devi pensare a quale sarà la prossima parola che devi dire, non devi pensare alla punteggiatura, è come se te la creassi da solo. Questa è la magia di Robert Downey Jr. La sua mente lavora in una maniera così veloce". Chi invece ha un altro metodo per ricordarsi le battute è Matthew McConaughey.

E voi la sapevate questa? Che ne pensate del metodo di Robert Downey Jr.?

