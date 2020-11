Robert Downey Jr. indossa il casco di Iron Man per la prima volta in questa storica foto

Ci sono momenti particolarmente significativi per la storia del cinema: quello in cui Robert Downey Jr. indossò il casco di Iron Man per la prima volta è sicuramente uno di questi, considerando l'importanza che ebbe il film nella creazione del Marvel Cinematic Universe.

Nella foto ricomparsa su Reddit lo vediamo mentre prova parte del costume, prima di iniziare le riprese per la pellicola del 2008 girata da Jon Favreau. Ormai è possibile considerare lo scatto una sorta di reperto storico molto caro ai fan, anche perché nei film successivi il costume del supereroe è stato ricreato digitalmente.

L'attore ha più volte raccontato quando fosse fastidioso doversi muovere in una vera e propria armatura. Sebbene entusiasta all'inizio, si è poi detto molto contento di poter girare film giganteschi come Avengers: Endgame senza sentirsi costretto al suo interno, un po' come successo all'"allievo" Tom Holland, obbligato a rimandare qualsiasi bisogno fisiologico per colpa del costume di Spider-Man: Homecoming.

Dover indossare il casco per gran parte del film non dev'essere stato facile, ma quel sacrificio è stato ben ricompensato, considerando gli incassi milionari dei vari sequel e film correlati. Se volete sentirvi un po' come Tony Stark, sappiate che il casco di Iron Man esiste per davvero. Le gesta del supereroe sono in qualche modo state riprese anche in The Mandalorian, serie ideata dallo stesso Favreau.