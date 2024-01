Robert Downey Jr: 'I film Marvel sono stati il più grande lavoro della mia carriera'

Mentre si continua a parlare di un possibile ritorno di Iron Man per Avengers: Secret Wars, l'attore di Oppenheimer Robert Downey Jr ha ripensato ai suoi anni passati a lavorare per i Marvel Studios, definendo quei film come il miglior lavoro della sua carriera.

"Mi sono sentito così esposto quando sono uscito dal bozzolo della Marvel, dove penso di aver fatto alcuni dei migliori lavori della mia carriera. Tuttavia, ho sempre pensato che la mia performance come Tony Stark sia stata sottovalutata, probabilmente è passata un po' inosservata a causa del fatto che il genere dei supereroi spesso non è visto di buon occhio."

L'attore ha anche parlato del grosso flop di Dolittle, film uscito dopo il successo planetario di Avengers: Endgame e nel quale Robert Downey Jr ha lavorato tanto come interprete quanto produttore, ma che purtroppo è andato malissimo al box office. Tuttavia, per la star quel fallimento ha rappresentato un'importante lezione: "In un certo senso mi sono fatto un favore, perché tutta la sicurezza che avevo accumulato negli anni precedenti è svanita in un lampo e sono stato costretto a ripartire da zero."

La lezione appresa lo ha reso più attento alla selezione dei progetto a cui associarsi, cosa che alla fine lo ha spinto a puntare su Oppenheimer di Christopher Nolan, un ruolo che dopo il Golden Globe potrebbe portarlo alla vittoria agli Oscar 2024.