Robert Downey Jr. su Gwyneth Paltrow: 'Non credeva di essere credibile per il MCU'

In una recente intervista Robert Downey Jr. ha raccontato di come Iron Man abbia influito sulla sua credibilità, permettendogli di intraprendere nuovi percorsi anche al di fuori del cinema. La stessa cosa sta facendo la sua co-star del MCU Gwyneth Paltrow, e proprio sul suo conto ha rivelato alcuni particolari.

L'attore ha sottolineato come l'interprete di Pepper Potts abbia incontrato molte difficoltà con la sua azienda Goop (quella che ha lanciato la candela all'odore della sua vagina per intenderci) e come agli inizi della sua avventura nel Marvel Cinematic Universe si sia sentita fuori posto, credendo di non poter pretendere parte ad un simile franchise. Addirittura, prima dell'avvio dei lavori per Iron Man I, la Paltrow sembrava a rinunciare al suo ruolo.

Nel corso di un'intervista con Daniel Roth per This is Working, Robert Downey Jr. ha descritto Gwyneth Paltrow come un'imprenditrice all'avanguardia che ha dovuto affrontare molte sfide, e ha sottolineato come la carriera cinematografica talvolta un deterrente per sfondare in altri settori:

"Voglio tornare indietro perché è stato durante la pre-produzione per Iron Man I che ora è il posto dove tutto è iniziato. All'inizio non credeva di essere credibile per il Marvel Cinematic Universe e stava iniziando con la sua impresa. Era ad un bivio. Era pronta a lasciare tutto. Le ci sono voluti anni per ottenere credibilità, è stata imperterrita. Credeva in quello che faceva ed ha avuto ragione".

Svestita l'armatura di Tony Stark, Robert Downey Jr. è un imprenditore a tutto tondo. Non solo ha una propria casa di produzione ma si sta anche occupando di società tecnologiche che mirano al raggiungimento di un futuro migliore e più sostenibile.