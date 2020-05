Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow inediti in una scena eliminata di Iron Man 2

Ironia, leadership e fascino: se avete pensato a Tony Stark, ci dispiace deludervi, vi sbagliate perché parlavamo della brillante Pepper Potts, spesso l'unica in grado di tenere testa al milionario industriale. È proprio questo che succede nella scena tagliata di Iron Man 2 tagliata in cui minaccia persino di schiaffeggiarlo.

Troverete la scena "incriminata" nel Tweet in calce, insieme alle risposte entusiastiche di alcuni fan, e a prima vista risulta lampante il motivo per cui, purtroppo, è stata tagliata: Tony è infatti sull'orlo di una crisi respiratoria e, attaccato ad una maschera per l'ossigeno, è costretto a lottare con i suoi polmoni e con Pepper, che incalza senza sosta.

"Sei proprio un bambino, lo sai? Ti stai comportando come un bambino! Se non la smetti ti do uno schiaffo!" afferma la segretaria e futura moglie, prima che Tony le risponda: "Non farlo, sto solo lavorando!"

Come sempre gli scambi tra i due, così come altri serrati dialoghi tra i personaggi Marvel, sono uno tra i marchi di fabbrica della major dei supereroi, che riesce con ironia e battute a rappresentare amore ed amicizia nel modo più genuino possibile: prendendo in giro sé stessi e la drammaticità degli eventi.

Tra le altre scene con protagonisti Tony Stark e Pepper Potts che recentemente hanno toccato il cuore dei fan anche quella di Avengers: Endgame dopo la morte di Tony, mentre per una panoramica generale del personaggio vi suggeriamo il nostro focus sull'evoluzione di Dwoney Jr. nel MCU.